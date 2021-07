Unimed Americana inaugura novo Centro de Hemodinâmica

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana inaugurou o seu novo Centro de Hemodinâmica após adquirir um equipamento mais moderno e de última geração. Com o novo aparelho, a cooperativa é capaz de oferecer, para pacientes adultos e crianças da região, uma gama completa de serviços nesse segmento, incluindo cateterismo cardíaco, angioplastia coronária, diagnóstico e tratamento de doenças carotídeas, estudo eletrofisiológico, valvoplastias e entre outros.

Além dos avanços na tecnologia, como a utilização de técnicas minimamente invasivas, maior qualidade no serviço de imagem, doses menores de radiação e diagnósticos 3D que tornam os tratamentos mais precisos e seguros, os pacientes também passam a contar com uma estrutura moderna e um serviço inovador, com total autonomia, sem a necessidade do encaminhamento para outras localidades para terceirização de serviços.

“Com a evolução da medicina é preciso evoluirmos juntos, investindo em inovação. Por isso, estamos sempre preocupados em oferecer um serviço de qualidade avançado para os pacientes da nossa região”, comenta o CEO da Unimed, Dr. Cesar Cielo. “Estamos muito felizes em trazer essa nova tecnologia para a cidade de Americana, o que representa rapidez e melhora no diagnóstico e tratamento de diversas patologias”, concluiu o médico.

O novo Centro, que já fez seus primeiros procedimentos na última semana, é equipado com o General Electric Optima IGS 320, aparelho com tecnologia de última geração da GE Healhcare, empresa americana referência em inovação no segmento de saúde. Para recebê-lo, a cooperativa também investiu na reestruturação física do hospital de Americana, garantindo ainda mais conforto, qualidade e segurança para pacientes e colaboradores.

O Centro de Hemodinâmica

Desde 2007, o Centro de Hemodinâmica do Hospital Unimed de Americana é referência no segmento, proporcionando agilidade nos diagnósticos. O primeiro procedimento foi realizado no dia 19 de setembro desse mesmo ano.

Desde então, já foram mais de 8.700 exames, sendo 70% dos procedimentos para diagnósticos e 30% de tratamentos.

Com a nova estrutura, o setor atenderá os beneficiários da cooperativa e clientes particulares.

A equipe

O Centro de Hemodinâmica possui uma equipe altamente qualificada e especializada, com profissionais com mais de 30 anos de experiência no tratamento de doenças cardíacas, vasculares e neurológicas.

O corpo clínico é formado por médicos cardiologistas, radiologistas e eletrofisiologistas:

Cardiologistas Intervencionistas

Dr. Luiz Antonio Gubolino

Dr. Pablo Tomé Teixeirense

Dr. João Felipe Barros de Toledo

Dr. Wilson Pedro Guimarães Neto

Radiologistas Intervencionistas

Dr. Luis Gustavo Hernandes

Dr. Hernani Hideo Barbosa Komatsu

Eletrofisiologistas

Dr. Marcio Jansen Oliveira Figueiredo

Dr. Fernando Piza de Souza Cannavan

Dr. Januário de Pardo Meo Neto

Dr. Haroldo Heitor Ribeiro Filho

Serviços

O serviço de hemodinâmica da Unimed realiza procedimentos por meio de técnicas por cateterismo, exames diagnósticos e de tratamento nos campos cardíacos, endovascular, periférico e neurológico. Além disso, com o recém-inaugurado equipamento de hemodinâmica, os pacientes contarão com recursos mais precisos e seguros, como aplicações para implante por cateter da válvula aórtica e o 3D específico para reconstrução de aneurismas cerebrais.

Confira abaixo os procedimentos que o Centro de Hemodinâmica está preparado para realizar:

Cateterismo cardíaco diagnóstico

Angioplastia coronária com implante de stents

Angioplastia primária nos infartos agudos do miocárdio (serviço 24h)

Ultrassom intracoronário e avaliação fisiológica das lesões coronárias (FFR e IFR)

Implante de válvula aórtica por cateterismo (TAVI)

Oclusão da comunicação interatrial (CIA) em crianças e adultos

Oclusão da comunicação interventricular (CIV) em crianças e adultos

Oclusão da persistência do canal arterial (PCA) em crianças e adultos

Tratamento de patologias congênitas em geral

Oclusão do apêndice atrial esquerdo

Tratamento da coarctação aórtica em crianças e adultos

Valvoplastias mitral, pulmonar e aórtica em crianças e adultos

Angioplastias de artérias periféricas

Arteriografia cerebral

Arteriografia de membros inferiores e superiores

Diagnóstico e tratamento das doenças carotídeas

Estudo eletrofisiológico e tratamento das arritmias cardíacas

Tratamento de aneurismas cerebrais

Tratamento endovascular dos aneurismas de aorta

Tratamento minimamente invasivo dos miomas uterinos

O Centro de Hemodinâmica fica no 2º andar do Hospital Unimed de Americana, localizado na Avenida Brasil, 815 – Jardim São Paulo.

O telefone de contato é o (19) 3477-1450 ou o WhatsApp (19) 98187-7114.