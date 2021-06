Unimed faz parceria com prefeitura SB no Hospital de Campanha

Nesta terça-feira (01º), a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana emprestou sete camas hospitalares para a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. As camas estavam em estoque na Unimed, sem uso no momento, e serão utilizadas como leitos no Hospital de Campanha do município, localizado no campus da Unimep de Santa Bárbara. A cessão foi realizada sem custos e por tempo indeterminado.

O CEO da Unimed, Dr. Cesar Augusto Cielo, destacou o compromisso da cooperativa de saúde com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade local. “Nossa Unimed nasceu em Santa Bárbara d’Oeste e, desde o princípio, preza por ações que estimulem a saúde dos moradores e o desenvolvimento das cidades onde está inserida, por isso, nos sentimos honrados em poder contribuir com a população barbarense, por meio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente neste momento de pandemia”, disse.

Já o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, destacou a importância da parceria para ampliar o número de leitos de Covid-19. “Trata-se da união de esforços para o enfrentamento da pandemia, algo que impacta a Saúde Pública e também os planos de Saúde que atendem o cidadão barbarense. Por meio desta ação importante, a Unimed demonstra sua fraternidade como empresa respeitada na região”, afirmou.

Cooperativa socialmente responsável

Comprometida com as cidades de sua área de atuação, que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana possui diversos programas que visam o bem-estar e o desenvolvimento sustentável da sociedade, como o Vida Verde, que contribui para o sequestro contínuo de gás carbônico e promove a educação ambiental através do plantio de árvores. Durante a pandemia de Covid-19, a cooperativa passou a contribuir com a doação de tecido (TNT SMS) para a confecção de máscaras de uso pessoal, destinadas à comunidade local, em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana). Até o momento, mais de 7 mil máscaras já foram produzidas e doadas.