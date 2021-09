Unimed vai patrocinar natação do Esporte Clube Barbarense

Nesta quarta-feira (15), a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana assinou um novo contrato de patrocínio com o Esporte Clube Barbarense, destinado às atividades da equipe de natação. Durante a assinatura, estiveram presentes o CEO da Unimed, Dr. Cesar Augusto Cielo, e o presidente do Barbarense, Oswaldo Bachin Júnior. “A Unimed está junto com o Barbarense desde 1993. Daqui saíram grandes campeões e esperamos contribuir ainda mais para a formação de novos atletas”, disse Dr. Cesar Cielo.

De acordo com o Barbarense, o patrocínio será destinado à preparação dos atletas para disputarem as principais competições estaduais e nacionais do segmento. “Agradecemos à Unimed por essa iniciativa louvável que nos permitirá melhorar ainda mais nossa natação. O patrocínio já nos possibilitou atender uma demanda imediata: estamos adquirindo oito novos blocos de partida para as piscinas, uma ação importante para modernizarmos nosso parque aquático”, destacou Bachin Júnior.

Atualmente, o clube conta com 35 atletas em sua equipe de natação, divididos nas categorias pré-mirim a mirim (6 a 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 e 18 anos) e sênior (19 anos ou mais). Os treinos são realizados de segunda a sábado. A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana contribui com projetos de incentivo à natação regional desde 1993, já tendo patrocinado anteriormente a equipe do Esporte Clube Barbarense. Desde 2015, a Associação de Natação Americanense também conta com incentivos da cooperativa médica de saúde.