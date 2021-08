Unimed e Sicredi patrocinam o cicloturismo em Santa Bárbara

O cicloturismo está sendo patrocinado pela Unimed e Sicredi em Santa Bárbara d’Oeste. A impressão de 5 mil exemplares da Cartilha do Ciclista, escrito por membros do Conselho Municipal de Turismo, estará disponível aos ciclistas em breve. Os interessados poderão ter acesso ao material impresso no Centro de Atendimento ao Turista, localizado em frente ao Museu da Imigração, e em pontos mapeados, além de ações voltadas às escolas municipais.

O material baseia-se na premissa de que a bicicleta é um veículo como qualquer outro e deve seguir as normas de trânsito e visa incorporar ações fundamentais na vida dos ciclistas e conscientizar, trazendo informações sobre uso correto da bicicleta e seus equipamentos obrigatórios, legislações e benefícios do transporte.

A iniciativa do município é única e diferenciada, trazendo aspectos específicos da nossa região, como o cicloturismo. “A pedido do prefeito Rafael Piovezan, a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste vem buscando firmar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a realização de ações que geram grande proximidade com a comunidade e relevância social. Contar com a Unimed e a Sicredi possibilitará que a campanha educativa voltada ao veículo biblioteca atinja ainda mais pessoas”.

A oportunidade atende à Lei Municipal n° 3.807/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 6.776/2017, que autoriza o Poder Executivo a receber patrocínios de gêneros e serviços para a realização de atividades, serviços e eventos públicos do Município de Santa Bárbara d’Oeste, com encargo de divulgar e dar publicidade ao nome dos patrocinadores e/ou logomarca dos mesmos.