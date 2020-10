Unimed e prefeitura firmam parceria para distribuir máscaras

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana firmou nesta quinta-feira (22) uma parceria com a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), para confecção e distribuição gratuita de máscaras de tecido descartáveis a entidades e órgãos públicos do município.

A Unimed oferecerá as mantas de polipropileno (TNT SMS), tecido homologado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para utilização como máscara de proteção facial, além das linhas e elástico, enquanto o Cuca fornecerá a mão de obra, composta pelas costureiras voluntárias que integram o projeto.

O CEO da Unimed, Dr. Cesar Cielo, explicou que a ação visa contribuir com a distribuição gratuita de máscaras durante a pandemia de Covid-19, além de proporcionar um novo uso ao tecido, comumente utilizado nas embalagens de materiais para esterilização destinados a procedimentos cirúrgicos.

“Ficamos felizes com essa parceria que promove a sustentabilidade e contribui com a preservação da saúde dos moradores do município neste momento tão delicado de pandemia”, disse.

Ele destacou ainda que, após a confecção, as máscaras retornarão para a Unimed para serem esterilizadas e embaladas. Depois disso, serão distribuídas ao Hospital Municipal, postos de saúde e entidades assistenciais de Americana, por meio da Prefeitura. Parte da produção ficará com a Unimed para uso dos colaboradores durante o “Novembro Azul”.

Segundo o secretário de Planejamento de Americana, Ângelo Marton, a ação vem ao encontro dos objetivos do Cuca, que são estimular a capacitação e fomentar parcerias.

“Unimos a iniciativa privada e o Poder Público para aumentar a oferta de máscaras neste momento em que mais precisamos”, apontou.

A parceria foi intermediada pelo vereador Odair Dias, que também esteve presente durante a assinatura do termo de parceria.