Unimed e Drogaria Fanali doam medicamentos ao Fundo Social

A Farmácia do Fundo Social de Solidariedade recebeu nesta semana mais de mil comprimidos para labirinte e osteoporose da Drogaria Fanali e medicamentos para diversas doenças da Unimed.

A Farmácia trabalha com medicamentos recebidos por doações de consultórios médicos, laboratórios e da população, e além dos medicamentos doados, o órgão também orienta sobre o uso correto, cuidados com a automedicação e o descarte incorreto que acaba influenciando a natureza.

A equipe da Farmácia alerta e orienta as pessoas para que doem os medicamentos comprados, mas que não serão utilizados, pois os mesmos podem ser usados para tratamentos em outras pessoas e até a cura de determinados casos.

A administração da Farmácia informou ainda que de janeiro a julho deste ano, mesmo com a pandemia do Covid-19, foram atendidas mais de duas mil pessoas e dispensados 3.550 medicamentos diversos.

“A doação de medicamentos para a Farmácia do Fundo Social sofreu uma queda substancial devido a pandemia. Muitos doadores estão com os atendimentos restritos e muitos também não estão atendendo em seus consultórios médicos, por conta do isolamento social, o que é prudente, principalmente para os idosos. Agradecemos muito o Geraldo Fanali e a Unimed pelas doações”, disse Maine Najar, presidente do Fundo Social.

A farmacêutica responsável, Thais Piola, falou sobre a importância dos medicamentos recém-chegados. “A betaistina, utilizada no tratamento de labirintite, é muito procurada pela população e o fosamax D para o tratamento de osteoporose, é um medicamento muito indicado pelos médicos. A osteoporose é uma doença decorrente da diminuição da quantidade de cálcio no esqueleto. Há uma grande influência genética, afetando muito mais as mulheres do que os homens. Estávamos sem esses medicamentos e foi uma doação de grande valia”, disse Thais.

Os medicamentos da Farmácia do Fundo Social são dispensados mediante apresentação de receita médica recente e comprovante de endereço do munícipio de Americana. O horário de atendimento de segunda a quinta-feira é das 8h às 12h e das 13h às 16h e às sextas-feiras das 13h às 16h. O Fundo Social e a Farmácia ficam na Rua Antônio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. O telefone é 3461-1267.