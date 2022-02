Unidos Para o Bem retorna aulas de Zumba Gratuitas

Após quase 2anos parados devido a Pandemia, as aulas de Zumba do Projeto Upb retornaram nessa quarta-feira seguindo todos os protocolos.

Liderada pelo presidente Luiz Feitoza o projeto vem sempre fazendo ações para comunidade na região da Cidade Jardim e a Zumba é uma das atrações gratuitas oferecidas pela Upb, as aulas estão sendo realizadas no salão do Esporte Clube Cidade Jardim todas as quartas-feiras as 20:00 h na Rua das Magnólias 414 no bairro Cidade Jardim, as aulas são gratuitas e todos podem participar.

Além das aulas de Zumbas o Projeto Upb ajudam famílias necessitadas e fazem festas gratuitas para comunidade como Festa da Páscoa, Festa das crianças e Natal solidário.