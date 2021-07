Unidade respiratória do Alvorada agora com mais oxigênio

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou pessoalmente na quarta-feira (21/07) a instalação do novo tanque externo de oxigênio para atender a UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada. O chefe do Executivo estava acompanhado pelos vereadores Oséias Jorge, Márcia Rebeschini, Tiãozinho do Klavin e Levi Tosta, além dos secretários de Saúde, Nivaldo Luís Rodrigues, e de Obras, Miriam Cecília Lara Netto, e técnicos das pastas. O novo reservatório de grande volume tem capacidade para 2.238 metros cúbicos equivalentes de oxigênio líquido medicinal.

O tanque foi instalado em uma base externa construída em parceria pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Coden Ambiental, e visa dar maior segurança aos pacientes e à equipe que atua nesta unidade, que é a “porta de entrada” de pacientes com sintomas de Covid-19 na Rede Municipal de Saúde, além de reduzir o custo unitário com a compra do gás.

A UR á já tinha ganhado, em fevereiro deste ano, a própria rede interna de distribuição do gás medicinal – a tubulação que leva o oxigênio até os leitos. Mas, até agora, esta nova rede ainda vinha sendo abastecida por cilindros de menor capacidade, conhecidos como “torpedos”, pesados e de difícil manuseio – os mesmos, que até 2020, tinham de ser instalados dentro dos quartos pela equipe da unidade, com trocas constantes.

“Essas melhorias que estamos fazendo na Unidade Respiratória desde janeiro visam tranquilizar os pacientes e seus familiares, bem como dar condições totais de trabalho para a equipe da nossa Secretaria de Saúde. Além do aumento no número de leitos, instalamos ar condicionado, ampliamos a rede de gases, melhoramos o fluxo e, agora, instalamos esse tanque externo, que garante o suprimento de oxigênio nos leitos. Nosso objetivo é sempre o de salvar vidas, essa é nossa prioridade número um”, reforçou o prefeito.

O novo tanque externo de oxigênio da UR é ainda maior do que o novo equipamento do tipo instalado em maio no Hospital e Maternidade Municipal, que tem 1.730 metros cúbicos equivalentes de oxigênio líquido (em substituição ao anterior, de 835) e que também atende à nova ala respiratória criada pela atual gestão em uma área isolada do hospital.

“Assumimos a Secretaria de Saúde em meio ao momento mais grave da pandemia. Infelizmente, perdemos muitas vidas, e sentimos muito por todas elas. Por outro lado, aos poucos, estamos conseguindo melhorar o atendimento aos pacientes e proporcionar melhores condições de trabalhos aos servidores. Estamos satisfeitos com os resultados até aqui”, completou o secretário de Saúde, Nivaldo Rodrigues.

MELHORIAS

Desde janeiro, a Prefeitura triplicou a quantidade de leitos respiratórios disponíveis na Rede Municipal. No começo do ano, eram 12 leitos disponíveis. Desde então, foram criados mais 8 leitos na UR do Alvorada, todos agora com capacidade de oxigenação dos pacientes, e mais 11 na nova ala respiratória do Hospital. Se necessário, a UR pode ganhar leitos extras a qualquer momento, graças à recente transferência da recepção e da triagem para duas tendas externas.

Em março, foram adquiridos também cinco monitores de sinais vitais do tipo multiparâmetro, 20 bombas injetoras de soro e medicamentos e, principalmente, oito novos respiradores (três deles doados pela Coelho Engenharia e Imobiliária). No total, apenas na compra destes 30 novos equipamentos (33 se contados os três respiradores doados), a Prefeitura investiu R$ 410.500,00.

Também em março, a UR do Alvorada ganhou cinco conjuntos de aparelhos de ar condicionado de grande porte, doados por um grupo de empresários da cidade. A medida garante o conforto térmico das equipes e melhores condições de recuperação dos pacientes. Por fim, na semana passada, foram instalados aparelhos televisores na recepção e nos quartos da UR, frutos de uma doação da empresa ClickNet.