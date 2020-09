Alerta. Unicamp não aprovou nenhum produto que “mata” Covid

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) fez ontem um alerta contra a circulação de notícias que associam o nome da instituição a produtos que teriam o poder de “inativar” ou de “matar” a Covid-19. A universidade constatou, a partir de monitoramento próprio e também de denúncias feitas à Ouvidoria, que alguns veículos de imprensa da região, inclusive um de Americana, estavam divulgando notícias que tais produtos teriam recebido o “aval” da Unicamp para serem comercializados.

Em nota oficial, a Reitoria da Unicamp ressaltou que, apesar de terem sido realizados testes no campus, a universidade não participou do desenvolvimento dos produtos e, portanto, não há como comprovar a eficácia desses materiais. A instituição reforçou a proibição do uso da marca Unicamp e do seu logotipo em documentos, tecidos, plásticos, adesivos e impressos em geral, bem como em outros objetos não oficiais da Universidade, sem autorização, por escrito, da Reitoria.

Segue a íntegra da nota oficial:

“A Universidade Estadual de Campinas manifesta-se em relação às notícias divulgadas sobre produtos e equipamentos de ação virucida que mencionam uma avaliação realizada pela universidade.

Docentes e pesquisadores da Unicamp realizam diferentes ensaios de avaliação de produtos desenvolvidos por outras entidades. Tais serviços fazem parte do necessário retorno à sociedade por parte de uma universidade com responsabilidade social como a Unicamp. Para esses serviços, são utilizados a infraestrutura e o conhecimento de nossos profissionais para avaliar os efeitos sugeridos pelos fabricantes de diferentes produtos.

No contexto dos testes realizados com atividade virucida de produtos e equipamentos contra o novo coronavirus, amplamente divulgado pela imprensa, verificou-se a eficiência na inibição e inativação do vírus in vitro em ambiente controlado de laboratório. Não foi, no entanto, verificada a segurança para a saúde e o meio-ambiente, no caso de uso livre do produto em ambientes fora de um laboratório.

Para verificar essa segurança, outros tipos de testes seriam necessários, que não foram solicitados, de acordo com o conhecimento da Unicamp. A universidade também não participou do desenvolvimento do produto.

Considerando a utilização do nome da Unicamp, a resolução do Gabinete do Reitor 028/2004 estabelece que “Fica vedado o uso da marca Unicamp e do seu logotipo em papéis, documentos, tecidos, plásticos, adesivos e impressos em geral, bem como em outros objetos não oficiais da Universidade, sem autorização, por escrito, da Reitoria”.