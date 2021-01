Unicamp inicia primeira fase do vestibular nesta quarta-feira

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) terá um esquema especial para aplicar as provas da 1ª fase do vestibular 2021, nesta quarta (6) e quinta-feira (7). A medida visa atender às regras de biossegurança contra a covid-19.

Ao todo, 77,6 mil inscritos disputarão 3.237 vagas em 69 cursos de graduação. Nos dois dias as provas começam às 13h e os portões serão abertos com uma hora de antecedência. A orientação é para que estudantes com suspeita de Covid-19 não saiam de casa para fazer a prova.

Biossegurança

De acordo com universidade, este ano o número de salas de prova foi dobrado para garantir o distanciamento entre os candidatos. As salas passaram de 1.502 no Vestibular 2020 para 3.381 no Vestibular 2021. Para evitar aglomeração, os candidatos foram divididos em dois grupos e farão as provas em dias diferentes. O tempo de prova também foi reduzido de cinco para quatro horas, com a diminuição de 90 para 72 questões na primeira fase.

A orientação da Unicamp é que os candidatos cheguem ao local de prova às 12 horas (horário de Brasília), já que o acesso aos locais de prova será permitido impreterivelmente até as 13 horas (horário de Brasília). Aos candidatos que chegarem com antecedência, a universidade solicita que não se aglomerem nos acessos e mantenham o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro até a entrada nas salas de prova. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços.

O que levar para a prova

Os candidatos deverão levar álcool em gel e máscaras extras, em caso de necessidade de troca no decorrer da prova. Devem levar o original do documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha. Será permitido o uso de régua transparente e compasso.

É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios do tipo smartwatch, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio para controlar o tempo, mas todos os relógios deverão ficar no chão, ao lado da carteira.

Locais de prova

As provas da primeira fase do vestibular serão realizadas em: Araçatuba, Barueri, Bauru, Belo Horizonte, Botucatu, Bragança Paulista, Brasília, Campinas, Curitiba, Fernandópolis, Fortaleza, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salvador, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Com informações Agência Brasil