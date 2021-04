Unicamp disponibiliza 300 planos de aula gratuitos de História

O site da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), um projeto realizado pelo Departamento de História da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e com inscrições abertas até 23/04, disponibiliza gratuitamente para professores e interessados cerca de 300 planos de aula para serem usados com alunos dos ensinos Fundamental e Médio.

Os materiais abordam seis temas: “História da África”, “História dos Índios” e “Ditadura Civil-Militar”, “Imagens da sala de aula”, “Narrativas da América: discursos e dinâmicas locais” e “A Canção Popular Brasileira no ensino de História”. Os planos foram produzidos por professores de História da educação básica que participaram de edições do Curso de Formação promovido pela ONHB.

Os planos disponíveis fazem parte de uma seleção dos 50 melhores de cada edição, escolhidos por uma banca de professores especialistas de diferentes universidades. Eles foram entregues pelos participantes após cumprimento da carga horária do curso e sob orientação de tutores – docentes da Unicamp, doutorandos e convidados.

Os materiais contêm objetivos da atividade em sala de aula, requisitos, formas de avaliação, além de indicação de bibliografia e conteúdos diversos (vídeos, reportagens, músicas etc) que podem ser trabalhados com os alunos.

“A Olimpíada de História tem como grande objetivo promover a aprendizagem desta disciplina. Com isso, ao disponibilizarmos os melhores planos, buscamos contribuir para a prática docente e para as atividades em sala de aula de professores de todo o país”, afirma a coordenadora da ONHB e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, Cristina Meneguello.

Inscrições para 13ª Olimpíada de História encerram dia 23/04

As inscrições para a 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) seguem abertas até 23 de abril. O projeto é voltado para professores e alunos de escolas públicas e particulares de todo o país. Para participar, interessados devem formar equipes compostas um professor de História e três estudantes dos ensinos Fundamental (8º e 9º anos) e Médio. Na última edição, em 2020, houve a participação de 69,8 mil inscritos. A 13ª edição terá início dia 3 de maio e segue até 12 de junho. Ao todo, serão realizadas seis fases online com questões de múltipla escolha e realização de tarefas. Até o momento, a tradicional fase presencial realizada na Unicamp será online, como em 2020.

Serviço:

Acesse os planos de aula: www.olimpiadadehistoria.com. br/especiais/planos-de-aula

Inscrições para a 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil: até 23/04

Escolas públicas: R$58,00 por equipe

Escolas particulares: R$118,00 por equipe

Mais informações e inscrições em: www.onhb.com.br