Unegro vai a Chico demandar políticas raciais

A vereadora Professora Juliana (PT) reuniu-se nesta sexta-feira (30) com representantes da Unegro (União de Negras e Negros Pela Igualdade) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste e outros grupos do movimento negro e o prefeito Chico Sardelli, na prefeitura de Americana. O grupo apresentou uma pauta de reivindicações na área da igualdade racial ao Chefe do Executivo, com propostas para as áreas de Educação, Cultura, Saúde, Habitação e Promoção Social.

Entre as demandas apresentadas pela Unegro ao prefeito estão a criação e implantação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial no município, a criação do Centro de Memória e Pesquisa do Povo Negro, a retomada do projeto Batakotô na cidade, a implementação do estudo sobre a cultura e história negra nas escolas, entre outras. O prefeito recebeu as demandas e se mostrou disposto a discutir os projetos apresentados. Ele se prontificou a pedir para os secretários de Educação, Vinícius Ghizini, Cultura e Turismo, Fernando Juliani, e Assistências Social e Direitos Humanos, Juliane Munhoz, se reunirem com o grupo para dar andamento nos pleitos relacionados a cada uma das pastas.

A vereadora Professora Juliana (PT), que intermediou o encontro com o prefeito, avaliou positivamente o encontro e, na reunião, colocou o mandato à disposição das demandas do grupo. “A pauta do movimento negro por décadas foi deixada de lado na cidade de Americana, mas sabemos que somente por meio de políticas públicas afirmativas e efetivas será possível reverter esse quadro. É preciso não só fazer esse resgate da história e da cultura, mas pensar em projetos para diminuir a desigualdade e dar mais oportunidades. E isso tem que ser feito com a participação popular”, disse a vereadora.

Para a representante da Unegro, a historiadora Cláudia Monteiro, o encontro foi um primeiro passo para que as pautas defendidas pelo grupo sejam desenvolvidas. “Entendemos que essa reunião foi histórica, pois pela primeira vez o prefeito sinaliza com uma sensibilização maior para à temática étnico racial e com a possibilidade de efetivação de políticas públicas para a população negra. Foi uma reunião importante, pois tivemos presentes combatentes históricos nessa luta. Entregamos uma pauta de reivindicação que nunca foi sequer debatida com o poder público. Por isso, acreditamos em um avanço nessa questão, pois sinaliza um diálogo com o Executivo, intermediado pelo Legislativo, com a intervenção do mandato da vereadora Juliana”, disse Cláudia.