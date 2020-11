Umicore reconhecida por compliance e práticas sustentáveis

A Umicore, empresa especialista em tecnologias para o controle de emissões veiculares, alcançou o segundo lugar no Prêmio Compliance Brasil de Sustentabilidade | ESG 2020 pelo excelente desempenho no atendimento à conformidade legal no Sistema de Gestão de Meio Ambiente. Essa foi a 5ª edição do prêmio, realizada em novembro, sendo a Umicore destaque em sua categoria, na qual concorreram 1.650 empresas.

Com abrangência nacional, o Prêmio celebra o controle legal e as boas práticas sustentáveis das empresas, visando incentivar as companhias a implementarem o compliance e práticas sustentáveis em todos os seus processos. Como resultado, são reconhecidas as organizações que buscam a excelência de sua gestão pelo cumprimento às leis e certificações internacionais, e fomento às iniciativas que promovam a melhoria contínua.

“Essa conquista reflete e fortalece o compromisso da Umicore com o meio ambiente e a sustentabilidade. Investimos fortemente em tecnologias e soluções efetivas no combate às emissões para garantir o mais alto padrão de qualidade, entrega e mobilidade limpa, oferecendo propostas inovadoras e assertividade frente às necessidades do mercado”, afirma Stephan Blumrich, vice-presidente e diretor da Umicore.

Entres as principais medidas aplicadas pela Umicore, estão o uso de energia elétrica de fontes renováveis; certificação ISO 14000; unidade de reciclagem para os produtos da marca após uso (catalisadores, baterias e outros); reciclagem de resíduos internos de produção, retornando para o processo; coleta seletiva de lixo; tratamento de esgoto; uso de etanol em veículos da frota; e tecnologias sustentáveis em novas construções nas fábricas.