Arcas Bear é um tênis à base de plantas que tem uma história diferente: nasceu na Califórnia através de uma brasileira. Com ele nasceu também uma história perdida no tempo, uma lenda da Mitologia grega, a da Ursa menor, ligando o amor, a natureza e a sobrevivência do planeta. Ele é fruto de pesquisa entre matérias primas de origens renováveis, economia de água e busca de conforto, Cynthia Arcas fundou e criou Arcas Bear inspirada por seu filho já pensando nas próximas gerações.

Feito de materiais naturais e reciclados ele é vegano, tem fibras naturais, é sustentável e à base de plantas, fabricado com materiais naturais e reciclados, ele é o resultado de anos de pesquisa. O tecido superior (externo) é feito com algodão reciclado (por cores) misturado com garrafas PET também recicladas para criar um novo fio que dispensa 100% novos tingimentos, preservando toneladas de água e criando um impacto muito positivo no meio ambiente.

A sola é feita de borracha reciclada feita a partir de uma mistura colorida de outras solas (pequenos pedaços) que antes eram desperdiçados, agora REUTILIZADOS. Sinta-se andando sobre as nuvens, com conforto e sustentabilidade em um só tênis: ético, durável e antibacteriano.

A mensagem da ARCAS BEAR é clara:

Todos precisamos nos tornar mais conscientes das nossas escolhas ao invés de poluir, começarmos a limpar e a cuidar uns dos outros e da nossa natureza, porque cada um de nós tem o poder pra mudar o futuro!