Um mês para o verão. Como preparar o corpo em pouco tempo

Falta pouco para a estação mais aguardada do ano. O verão vem aí e, com ele, a temporada de férias com sol, praia e piscina. Muitos querem chegar ao corpo desejado em pouco tempo, e para isso o personal Márcio Lui, preparou um treino intenso para suar muito. Mas ele alerta que é importante nesse um mês, conciliar os exercícios com uma boa alimentação para conseguir atingir o resultado.

O treino pode ser praticado em qualquer lugar, aproveitando as temperaturas mais alta, o indicado é conseguir se exercitar nos lugares aberto, em contato com a natureza e se hidratando muito. Confira abaixo o treino:

Skipping baixo (40 segundos)

Polichinelo (40 segundos)

Escalador (40 segundos)

Caranguejo (40 segundos)

Meio Burpee (40 segundos)

Corrida frente e trás (40 segundos)

Descansar por 1 minuto e repetir a série 2 vezes

Pode ser realizada todos os dias (dependendo da disposição de cada um)

Confira o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=VsDL5_P-tvA