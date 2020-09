Comerciante antigo do mercadão morre de covid-19

Nencir Antonio Zangiacomo, um dos comerciantes mais antigos do mercadão, morreu aos 83 anos vítima do coronavírus. O óbito ocorreu na noite desta terça-feira, no Hospital Unimed, em Americana.

Nencir apresentou diversos sintomas da doença a luta contra a covid durou 31 dias – entre internação e óbito.

A filha de Nencir postou uma mensagem nas redes sociais:

Informo com pesar, o falecimento do meu querido pai, Nencir Antonio Zangiacomo. Seu falecimento ocorreu na noite do dia 22/09, no hospital da Unimed. Foi um guerreiro até o final desses 31 dias internados, mas infelizmente, devido as complicações do novo Coronavírus não resistiu. Agradeço ao Dr. Mauro Boldrini Nascimbem por toda sua dedicação e atenção com ele, assim como os médicos, enfermeiros e toda equipe da UTI do hospital Unimed de Americana. Muito agradecida também pelas orações por seu intermédio.

O adeus não é para sempre e não é para terminar. Simplesmente significa que sentirei sua saudade até nos reencontrarmos.