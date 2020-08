Um aniversário diferente, por Chico Sardelli

Todos que fizeram aniversário neste período de pandemia falaram algo relacionado ao fato de ter sido uma comemoração “diferente de todos os outros anos”. Americana completa 145 anos de fundação neste dia 27 de agosto e podemos afirmar que estamos diante de um momento completamente diferente do que vivemos em outros aniversários dessa nossa querida terra mãe. A pandemia trouxe um cenário de desafios para este ano e os reflexos virão em 2021, não tenho dúvida nenhuma. Agora o momento é de olhar para frente, com planejamento e responsabilidade. Nossa cidade precisa e merece se desenvolver, se modernizar e voltar a ser a referência que já foi em diversas áreas.

Americana precisa pensar efetivamente no desenvolvimento econômico, pois é uma cidade com foco industrial e com um comércio bastante forte. A necessidade de gerar mais empregos é bastante urgente, no entanto, não passa apenas na conquista de mais empresas. Precisamos valorizar as empresas que já atuam em nosso município e que geram renda para esse povo trabalhador que temos aqui. O fortalecimento do comércio e da indústria exige um trabalho parceiro da prefeitura, dando as mãos e proporcionando o apoio e a valorização do pequeno, médio e grande empresário americanense e, consequentemente, promovendo mais qualidade de vida a toda a população que depende desse desenvolvimento local.

O grande protagonista neste momento pós-pandemia será cada um de nós, americanenses, que enfrentamos essa crise de cabeça erguida, buscando soluções e reinventando a maneira de viver todos os dias. Nesta data especial, meus parabéns vai para esse povo forte e que faz a diferença na construção de uma Americana que tem a sabedoria dos 145 anos e a força de quem está renascendo hoje, mais uma vez.

Chico Sardelli é empresário e presidente do PV em Americana.

