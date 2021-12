Último dia do São Vicente da Cidade Jardim tem grande movimento

O último dia de funcionamento do Supermercado São Vicente, do bairro Cidade Jardim tem grande movimento. Leitores do NM registraram o interior do estabelecimento, que fecha suas portas nesta sexta-feira.

A loja será fechada por não se encaixar nos padrões atuais de tamanho da rede. O local foi vendido para outra marca do mesmo segmento. Veja nota:

“O São Vicente informa que a loja do bairro Cidade Jardim, em Americana, não faz mais parte de sua rede. A unidade foi vendida para outra marca por ser, atualmente, fora dos padrões atuais de tamanho já conhecidos pelos clientes do São Vicente e pela proximidade à loja da Avenida de Cillo, que é bastante ampla e moderna e passou por grande reforma recentemente. A rede lembra que os colaboradores serão realocados em suas outras lojas ou recontratados pela nova operadora. As operações seguem normalmente até dia 31/12/2021”.

Video Thiago Rocetti