Últimas chances de garantir o vale-camiseta da Caminhada

Se você ainda não tem seu vale-camiseta para a 11ª Caminhada “Por Amor à Vida”, precisa correr em um dos pontos de troca: o Rosa do Bem anunciou que restam cerca de 1.500 dos oito mil que foram disponibilizados. O vale é garantido com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), dentro do prazo de validade e a arrecadação é destinada a entidades assistenciais de Americana.

Os pontos para realizar a troca são: lojas House Jeans; Tutti Quanti; Ameripan; lojas da Fótica; Fundo Social de Solidariedade de Americana; e Basílica Santo Antônio de Pádua.

A troca do vale pela camiseta acontecerá apenas no dia da caminhada, a ser realizada no domingo, 24 de outubro, a partir das 8 horas, com concentração no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil. Será permitida a retirada de uma peça por pessoa, pois a proposta é que a camiseta seja utilizada durante o evento.

Está sendo organizado uma grande estrutura para que a troca das camisetas aconteça de maneira rápida e organizada, com filas específicas para cada tamanho. Também será distribuído máscaras descartáveis, mas a organização reforça para que todos já estejam com a proteção quando chegarem e utilizem álcool em gel.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, destacou que vestir a camiseta é um gesto muito significativo. “Quando saímos na avenida com a camiseta do Rosa do Bem, estamos vestindo muito mais que uma peça de roupa, estamos vestindo uma causa, impactando a sociedade sobre a prevenção do câncer de mama, e comemorando a vida de nossas guerreiras que foram diagnosticadas e estão curadas”, afirmou. “Pontualmente às 9 horas sairemos mais uma vez nos nossos passos pela vida. Tenho certeza que será lindo!”, completou.