Últimas feiras de adoção de animais do ano

Os voluntários do CCZ de Americana convidam a população para as duas últimas feiras de adoção do ano, que irão se realizar nos dias 12 e 19 de dezembro. As feiras acontecem aos sábados, das 9h ao 12h, no estacionamento na Loja Padovani, próximo ao Mercadão Municipal.

Este ano, por conta da quarentena, os eventos de adoção precisaram ser reduzidos e muitos animais ainda esperam por um lar, como Spike, que tem cerca de seis anos e está há 5 anos no canil, sem conhecer a realidade de uma casa ou uma família, cuidados e carinho.

“Com a quarentena, nós, humanos, percebemos o quanto é difícil ficarmos trancados. A gente faz essa comparação de realidade com os animais do canil, onde muitos esperam há anos por um lar. Mas nós podemos mudar o mundo deles, através da adoção”, disse a voluntária Jaqueline Carvalho.

Os interessados em adotar podem comparecer à Feira munidos de RG e comprovante de endereço, lembrando que é preciso ser maior de idade.