UFMG faz campanha para ampliar acesso de alunos a aulas remotas

A fim de garantir o acesso de alunos aos equipamentos necessários para assistirem aulas via internet, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) adotou duas iniciativas: uma campanha chamada Bolsa Apadrinhamento Inclusão Digital, na qual convoca a comunidade para fazer doações de equipamentos ou dinheiro para estudantes; e a concessão de auxílios para compra de material acadêmico, bem como para acesso à internet, compra e empréstimos de computadores para alunos de graduação com deficiência.

As duas iniciativas fazem parte da Política de Inclusão Digital da UFMG. No caso do auxílio para a compra de equipamentos e acesso à internet, os estudantes interessados em concorrer para o recebimento deste benefício precisam acessar o site da pró-reitoria de Assuntos Estudantis da universidade, no endereço na internet.

Já a Bolsa Apadrinhamento terá como destino “alunos de primeira graduação – regularmente matriculados e frequentes – classificados socioeconomicamente nos níveis I, II e III (nessa ordem) em Belo Horizonte e em Montes Claros”, detalhou a UFMG por meio de seu site.

De acordo com a UFMG, as doações podem ser de equipamentos (notebook ou computador desktop) ou de recursos financeiros. No caso dos notebooks e desktops, a recomendação é que os equipamentos tenham a configuração Core 2 Duo, 4GB, 500 HD / 120 SSD, com tela de, no mínimo, 14 polegadas. “Essas condições atendem às necessidades tecnológicas exigidas pelo ensino remoto emergencial”, diz a nota da universidade.

As doações podem ser entregues na sede da Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump), que fica localizada na Avenida Antônio Abrahão Caram, 610, bairro São José, às terças-feiras, das 9h às 12h, e às quintas-feiras, das 13h às 17h. Teclados, mouses e caixas de som também serão aceitos. As entregas podem ser agendadas pelo e-mail [email protected]

As contribuições financeiras podem ser feitas por meio de uma das contas da Fump: Banco do Brasil (agência 1615-2, conta corrente 22.942-3) ou Banco Santander (agência 4546, conta corrente 13.004008-3). O CNPJ da Fump é 17.220.583.0001-69.

