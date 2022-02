Ucrânia aceita negociar com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse estar cético quanto às negociações entre as delegações ucraniana e russa, mas acredita que, “apesar de pequena, são uma oportunidade” para a desescalada da ofensiva realizada por Moscou contra o seu país.

Em uma nova mensagem de vídeo postada em seu canal oficial do Telegram neste domingo, Zelenski explicou que aceitou que uma delegação ucraniana converse com uma representação russa na fronteira entre a Ucrânia e Belarus “para que mais tarde nenhum cidadão da Ucrânia tenha a menor dúvida de que eu, como presidente, não tentei parar a guerra, quando havia uma pequena, mas ainda assim uma oportunidade”.

“Alexander Lukashenko [presidente de Belarus] me pediu que as delegações russa e ucraniana se reunissem no rio Pripyat. Ressalto: sem condições. E digo isso com franqueza, como sempre, não acredito muito no resultado desta reunião. Mas vamos tentar”, afirmou. Como Zelenski disse anteriormente, Lukashenko “assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis estacionados em território belarusso permaneçam no solo durante a viagem, as negociações e o retorno da delegação ucraniana” a Kiev.

O encontro acontecerá no posto de controle Aleksandrovka-Vilcha, na fronteira ucraniana-belarussa, próximo à “zona de exclusão” criada em torno da usina nuclear de Chernobyl após o acidente de 1986. Nesta manhã, Zelensky se recusou a negociar no território de Belarus, país que acusou de ser cúmplice da agressão da Rússia ao seu país.

Mais cedo, o presidente Zelenski havia comemorado a criação da Coalizão pró Ucrânia.

“Varsóvia, Budapeste, Istambul, Baku, propusemos tudo isso para o lado russo e, de fato, qualquer outra cidade em qualquer país de onde os mísseis não sejam lançados contra nós vale a pena”, disse Zelenski em outra mensagem de vídeo.

14:17 – Alemanha vai investir 100 bilhões de euros extras nas Forças Armadas

A Alemanha vai alocar uma verba extraordinária de 100 bilhões de euros para equipar as suas Forças Armadas e fará um investimento anual de mais de 2% do PIB na Defesa.

Num discurso perante o Bundestag (Parlamento), numa sessão extraordinária para analisar a situação da Ucrânia após a invasão russa, o chanceler federal Olaf Scholz salientou a necessidade de um Exército “eficiente, de última geração e avançado” para proteger o país, entre outras ameaças, da Rússia de Vladimir Putin.

O valor do investimento em Defesa é superior ao que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pede, acrescentou o chanceler.

“Daqui para a frente, vamos, ano após ano, investir mais de 2% do nosso PIB na nossa Defesa”, disse.