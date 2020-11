UBS Regional registra 1,6 mil atendimentos em 10 dias

A UBS Regional Zona Sul de Santa Bárbara d’Oeste registrou em apenas 10 dias de funcionamento 1.653 atendimentos, sendo 88 apenas consultas com médicos pediatras, além de consultas diversas e procedimentos médicos, de enfermagem, entrega de medicamentos e vacinação, além de orientações.

Além de ser o posto de saúde do Vista Alegre, Parque do Lago e Bosque das Árvores, a unidade oferece uma ala pioneira de atendimento pediátrico avançado para todas as crianças da Zona Sul, o Centro de Saúde Infantil, implantado pela Prefeitura para facilitar a vida de pais e mães também do Santa Rita, Inocoop, Santa Alice e região.

O Centro de Saúde Infantil da Zona Sul conta com equipe de pediatras, ala de observação e internação transitiva e é um reforço para as alas infantis implantadas no PS “Dr. Edison Mano” e no PS “Dr. Afonso Ramos”

“Trata-se de uma boa ideia, que vamos levar para outras regiões da cidade, ampliando as unidades do Jardim Europa, Cidade Nova, Mollon, Planalto do Sol II e Boa Vista. O atendimento pediátrico em nossa cidade se transformou nos últimos anos e vai se transformar ainda mais”, comentou o prefeito Denis Andia.