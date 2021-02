UBS do Jardim Boer inicia atendimento odontológico

A Secretaria de Saúde de Americana informou que teve início nesta quinta-feira (18) o atendimento na área de odontologia na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Jardim Boer, que agora passa a contar com dentista, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

Construída pelo programa Saúde em Ação, do governo estadual, com apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a unidade havia sido inaugurada em dezembro de 2019, porém não dispunha desse serviço porque os equipamentos do consultório ainda não tinham sido entregues ao município. Os demais atendimentos vinham sendo realizados normalmente, desde a inauguração.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou a disponibilização do novo serviço na unidade. “Esse é um importante passo para o atendimento da população. A Saúde é uma prioridade do nosso Governo e sei que que temos de trabalhar muito por ela”, disse.

No local serão realizados atendimentos de urgência e tratamento clínico em odontologia, incluindo restaurações, raspagem supragengival, extrações, além de encaminhamentos para especialidades, quando necessário.

Para fazer o agendamento, o paciente precisa procurar diretamente a unidade, munido do cartão SUS atualizado, além de um documento de identificação e comprovante de endereço.