Uber vai apoiar vacinação no Brasil

Resposta à pandemia – A medida vem somar a uma série de anúncios que a Uber tem feito para enfrentamento à pandemia desde o ano passado, entre as quais podemos destacar:

• Uso obrigatório de máscaras: o uso de máscaras se tornou obrigatório para todos que dirigem ou utilizam o aplicativo da Uber durante a pandemia. Com isso, todos os motoristas parceiros e usuários precisam passar por um checklist diariamente confirmando que estão tomando as precauções devidas, como o uso de máscara, utilização do banco traseiro do carro, janelas abertas para ventilação, além da higienização. E também introduzimos uma ferramenta para identificar o uso de máscaras por meio de uma selfie.

• UberMedics: na cidade de São Paulo, em parceria com o Itaú Unibanco, oferecemos 200 mil viagens para profissionais de saúde do município que estão atuando na linha de frente do combate à COVID-19. No Rio de Janeiro, foram oferecidas 12 mil viagens em parceria com o Movimento União Rio. Esses profissionais podem fazer viagens pela plataforma da Uber quando a origem ou o destino for um dos centros de saúde da cidade.

• Doação de sangue: custeamos viagens de doadores que queiram se deslocar para bancos de sangue, iniciativa que já atendeu mais de 20 municípios de todas as regiões do país.

• Cestas básicas: em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas, lançamos uma campanha para doação de cestas básicas e kits de higiene a comunidades vulneráveis afetadas pelo coronavírus usando o aplicativo Uber Eats.

• Pesquisa de plasma: no Rio de Janeiro, fizemos uma parceria com o Hemorio, o hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer viagens a pessoas curadas de coronavírus que queiram doar o plasma do sangue para pesquisa de combate ao vírus.

• Assistência financeira: o motorista ou entregador parceiro diagnosticado com Covid-19 ou que fizer parte do grupo de risco pode solicitar assistência por até 14 dias mediante apresentação de atestado médico solicitando seu isolamento.

• Centro de Higienização: inauguramos Centros de Higienização da Uber voltado a motoristas e entregadores parceiros em dez capitais. O centro permite que em um único local os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega com nanotecnologia, retirem kits com itens de proteção e higiene (máscara, luvas e desinfetante) e instalem divisórias de PET para proteção adicional nos carros.

Suprimentos de limpeza: parceiros podem solicitar reembolso para itens como álcool em gel e máscaras.

• Vale Saúde: uma parceria com o Vale Saúde Sempre oferece para todos os nossos parceiros descontos em consultas médicas em rede de atendimento privada e mais de 3.000 tipos de exames laboratoriais e de imagens. Não será cobrada anuidade dos parceiros para acesso a esse programa, que sem a parceria teria um custo de R$ 358,80 por ano.

• Telemedicina: os mais de 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros da Uber no Brasil têm a opção de utilizar o serviço de orientação médica online do Hospital Israelita Albert Einstein. Chamado de Einstein Conecta, o serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com orientações por videoconferência, permitindo conforto e agilidade no atendimento com acesso à excelência médica proporcionada por um dos principais hospitais do País – uma conveniência que ganha ainda mais relevância em tempos de coronavírus.

• Suporte a restaurantes: anunciamos esforços para apoiar o setor de restaurantes, oferecendo gratuidade na taxa de entrega para pedidos feitos a milhares de pequenos e médios restaurantes parceiros independentes do Brasil. Além disso, todos os restaurantes cadastrados na plataforma também estão isentos da taxa de retirada quando os usuários fazem um pedido pelo aplicativo e optam por buscar a refeição pessoalmente. Também lançamos um novo programa para que restaurantes parceiros pequenos e independentes, em mercados específicos, recebam os pagamentos diariamente durante esse período.