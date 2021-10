U Barbarense sapeca Rio Branco no sub 17

O Sub-17 do União Barbarense venceu o Rio Branco de Americana no dérbi regional em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, por 1×0.

O gol da partida, que aconteceu no sábado (23) foi marcado por Thiaguinho aos 43 minutos do 2º tempo. Com essa vitória o Leãozinho da 13 terminou em segundo lugar no grupo 4 e avança assim para a próxima fase. O técnico Dedé Bernal mandou a campo: Igor, Cano, Wallison, João Pedro e Gabriel, Kleber Lucas, Vinicius e Thiaguinho, Jonathan (João Paixão) (Mateus), Tonianderson (Yuri) e Kauã. O atacante Kauã acabou sendo expulso da partida após o jogo ao comemorar perto dos adversários.

Classificação final do grupo 4:

1º) Corinthians 30

2º) UNIÃO BARBARENSE 16

3º) Guarani 13

4º) Rio Branco 11

5º) Salto 6

6º) Independente 5

Além do União Barbarense, o Corinthians Paulista se garantiu na segunda fase. A campanha do Leãozinho foi: 10 jogos, 5 vitorias, 1 empate, 4 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 17.

Na segunda fase o Leão da 13 está no Grupo 10 e terá como adversários o Comercial, o Red Bull Bragantino e o Santos. As equipes se enfrentarão em turno e returno.

Os dois melhores do grupo se juntam aos dois melhores dos outros três grupos da segunda fase e avançam para as quartas de final da competição.

Nesta terça-feira, às 11 horas, por videoconferência, acontece o arbitral com os 16 clubes para definições sobre a próxima fase que pode ter a presença de público. O União irá jogar no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, aos sábados às 11 horas.