Twitter reativa conta de Luciano Hang após suspensão por fakenews

A conta do empresário Luciano Hang no Twitter (@LucianoHangBr) foi reativada neste sábado, 15 de janeiro. O perfil foi suspenso na quarta-feira, 12, por espalhar fakenews contra a vacinação de crianças. O empresário defende que a ação foi uma censura à liberdade de expressão e opinião. Sobre a reativação da conta, Hang afirma que a liberdade é inegociável e tão importante quanto a própria vida, pois, sem ela, nada conseguimos fazer. “Precisamos expor nossas opiniões, pontos de vista e ideias, é assim que funciona uma democracia. A partir do momento que tentam nos calar ou escolher quais narrativas serão usadas, nossa liberdade está ameaçada”.

Ele destaca que está feliz por ter a sua conta ativa novamente e diz que seguirá usando a rede social para falar sobre assuntos como: Brasil, economia, política, empreendedorismo e motivação. “Obrigado por todas as mensagens de apoio, vamos seguir juntos!”, finaliza.