O vereador de Americana e candidato à reeleição Thiago Martins (PV) falou à TVNM nesta terça-feira. O vereador falou do seu mandato e o motivo pelo qual optou por disputar a reeleição. Thiago ainda falou da interferência da pandemia no processo eleitoral e deixou um recado pro eleitor ir até as urnas no próximo dia 15.

Durante a conversa, Thiago também destacou a ‘aversão’ à política por parte da população e a importância do voto.