A TVNM conversou com o candidato a vereador em Santa Bárbara d’Oeste Sargento Paulo Alves (PSL). Paulo enfrenta as urnas pela primeira vez após servir no Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara por 22 anos.

Na entrevista, Paulo afirmou querer continuar servindo a população, agora representando os barbarenses na Câmara Municipal. Assista: