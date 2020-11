TVNM. “Barbarense recuperou sua autoestima”, diz Rafael Piovezan

O candidato a prefeito de Santa Bárbara – atual vice-prefeito da cidade – Rafael Pioveza (PV) falou à TVNM da candidatura. Rafael, que é o candidato à sucessão do atual prefeito Denis Andia (PV), destacou que o barbarense recuperou a autoestima ao longo do atual governo.

Rafael, que deu nota 10 ao prefeito Denis, falou também em qualidade de vida e que seu projeto é de desenvolvimento focado no futuro e que os atuais desafios da cidade são diferentes daqueles enfrentados em 2013. O candidato ainda afirmou dará continuidade às ações do governo, que serão “enriquecidas com novas ideias”. Assista: