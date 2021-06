TVNM. Projeto Lemuel nasce pra ajudar pessoas e entidades necessitadas

A TVNM traz esta semana a história do projeto Lemuel, que nasceu do desejo do jornalista Vladimir Catarino e sua esposa de ajudar o próximo.

O projeto atualmente conta com aproximadamente 50 voluntários e atende famílias e entidades necessitadas de Americana e Santa Bárbara.

O projeto arrecada não só alimentos, mas também produtos de higiene pessoal e limpeza.

O Projeto Lemuel conta uma página no Facebook, que pode ser acessada através do endereço www.facebook.com/Projeto-Lemuel. Também está no Instagram, no perfil www.instagram.com/lemuel.projeto. O Whatsapp é o (19) 99282-1718.

Assista a entrevista completa: