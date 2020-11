O candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Marcos Fontes (PSL) participou da TVNM e falou dos seus planos para a cidade. Marcos elogiou o crescimento de Santa Bárbara, não criticou o atual prefeito, mas afirmou que ainda há muito o que se fazer.

Marcos ainda falou que a questão financeira da cidade é o que mais precisa de atenção no momento e afirmou que sua primeira medida no cargo – caso seja eleito – será a redução do salário dos políticos.