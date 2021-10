A TVNM recebeu esta semana o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches (PDT). Na entrevista, Felipe falou da diferença percebida entre os poderes legislativo e executivo, das suas atribuições como vice-prefeito, do trabalho que vem desenvolvendo no cargo, além do desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste nos últimos anos. Felipe ainda falou da sua relação com os vereadores da legislatura atual. Assista na íntegra: