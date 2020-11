O candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Fabiano Pinguim (Podemos) falou à TVNM e se disse preparado para governar a cidade.

Pinguim falou não só do tempo em que foi vereador e presidente da Câmara Municipal, mas também do tempo em que trabalhou para o deputado estadual Edmir Chedid (DEM). O candidato destacou que o período foi importante e que fortaleceu seu relacionamento com os políticos da região. Assista: