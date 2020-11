A TVNM recebeu o candidato a vereador por Americana Coronel Torquete (PSL). Com larga experiência no Corpo de Bombeiros, Torquete aposta em estratégias para auxiliar na segurança pública e na eficiência do pronto atendimento dos Bombeiros.

Primeira vez na disputa por uma cadeira no legislativo, Torquete traz propostas na área após ter a filha assassinada em plena Avenida Brasil em uma noite de Ano Novo por um indivíduo que estava de saidinha de final de ano. Assista: