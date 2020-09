Turma da Mônica agora no app culinário

Sempre se reinventando no ambiente digital, a Mauricio de Sousa Produções em parceria com o Akom Studio acaba de lançar o app Vamos Brincar de Cozinhar. O jogo disponível para Android e iOS é estrelado por ninguém menos que Magali, que tem um apetite do tamanho de uma melancia e é super divertida e carismática. Como o tema central é a alimentação, nada melhor do que ter como protagonista a personagem que em suas historinhas já possui a abordagem sobre a importância das refeições equilibradas e a vida saudável.

A novidade também está na apresentação da personagem, que surge de uma maneira até o momento nunca vista, em 2D, e mais novinha e super fofa! Magali aparece na fase da sua primeira infância, momento em que as crianças começam a deixar de ser bebês. A MSP traz os personagens com essa nova carinha, primeiramente com a Magali, para de maneira lúdica, divertir os pequenos e, ao mesmo tempo, auxiliar as famílias a compreenderem essa fase de desenvolvimento que é tão importante para o crescimento das crianças. A ideia é produzir conteúdo que apoie as descobertas dos primeiros anos de vida das crianças, enfatizando a importância de brincar e aprender, através de experiências cognitivas e sensoriais

Já imaginou cozinhar para a personagem que mais ama comida? Essa é a chance dos fãs que amam a Turma da Mônica! Com atividades exploratórias e experimentais, o jogo permite que descubram receitas ou até mesmo inventem a sua própria. A ideia é que o aplicativo seja uma fonte de conteúdo simples que aborde questões relacionadas à alimentação equilibrada. É possível aquecer alimentos no forno, fritá-los na frigideira, cortá-los na tábua e até fazer suco no processador – tudo isso apresentado de forma segura e didática.

O app não se resume a apenas isso. Como a Magali se conquista pelo estômago, a receita preparada passa pela sua avaliação. Ela reagirá aos alimentos de acordo com o seu gosto! Se no momento do preparo, tiverem colocado pimenta no alimento, a personagem poderá sinalizar que está ardendo ou se tiver muito sal, poderá até informar se está com sede!

As receitas podem ser seguidas pelo livro da Tia Nena ou as famílias podem juntas inventar e desenvolver a sua! Não existe jeito certo ou errado para se divertir e aprender. No app todos podem colocar a mão na massa. Falando nisso, não pense que as atividades ficarão simplesmente no celular ou tablet.

O jogo conta com a participação dos pais durante a brincadeira e acaba sendo um convite para as atividades serem levada para além da telinha, incentivando o interesse pelo consumo de alimentos saudáveis. O app conta ainda com uma seção feita especialmente para os adultos, onde os desenvolvedores do jogo (e até mesmo o criador da turminha, Mauricio de Sousa) explicam os princípios pedagógicos trabalhados no jogo, contam como funciona cada utensílio, e sugerem também maneiras de aproveitar essa experiência juntamente com as crianças!

Para Marcos Saraiva, diretor de desenvolvimento comercial da MSP, o app Vamos Brincar de Cozinhar é mais uma maneira da Turma da Mônica contribuir para o desenvolvimento dos pequenos. “O aplicativo é uma plataforma que incentiva a coordenação motora e o raciocínio cognitivo. Ele é voltado para as crianças que estão desenvolvendo a habilidade de controlar impulsos e planejar decisões racionais. É o instrumento ótimo para exercitar a criatividade”, pontua o executivo.

E aí, já decidiu qual será a primeira receita que fará para a personagem mais comilona do Bairro do Limoeiro?

O aplicativo está disponível nas lojas digitais por R$10,90.