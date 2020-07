Turismo volta a crescer no País e tem alta de 28% no último mês

Os negócios digitais do turismo no Brasil voltaram a crescer neste último mês de junho, com uma alta de 28% em relação a maio. É o que aponta levantamento recente da consultoria Conversion, especializada em SEO e marketing de performance.

De acordo com o estudo, que analisou o tráfego dos principais sites transacionais de e-commerce no Brasil a partir de ferramentas de inteligência competitiva digital, tais como SimilarWeb e SEMRush, o setor online como um todo cresceu 39,7% em junho na comparação com o momento anterior ao novo coronavírus (fevereiro). Já em maio, os negócios online apresentaram um desempenho ainda melhor quando comparado com a pré-pandemia no País, com aumento de 51% na audiência das lojas virtuais.

No caso do turismo, é a primeira vez, desde o início da pandemia, que o setor registra crescimento, depois de acumular perdas da ordem de 74% entre março e maio. Para Diego Ivo, CEO da Conversion, ainda é muito cedo, entretanto, para dizer que há um grande reaquecimento deste mercado. “Com a reabertura gradativa, é natural que as pessoas não fiquem só em casa e procurem novamente as atividades de laser e passeios turísticos”, comenta. “De qualquer forma, com as medidas de quarentena, as pessoas usaram de forma mais frequente a internet para comprar”, acrescenta Ivo.

Segundo o executivo, há um grande e irreversível movimento em prol do e-commerce, que tem batido recorde sobre recorde nestes meses de pandemia. “Os novos hábitos, especialmente os de consumir online, se consolidaram entre os consumidores brasileiros”, aponta o executivo.

“No primeiro momento as empresas tomaram um verdadeiro susto, mas muitas empresas já perceberam que os canais online são a solução e os investimentos estão sendo retomados”, afirma o CEO da Conversion, que prevê um crescimento em 70% nos negócios da consultoria até o fim do ano.