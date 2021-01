Turismo ferroviário: nova atração de passeio no interior

O turismo ferroviário vem crescendo e despertando o interesse de quem busca lazer, aventura e conhecimento. De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no período de 2004 a 2014 no Brasil, haviam 17 trens turísticos e culturais autorizados. Atualmente, existem 28 roteiros de trens, entre regulares e turísticos no país. Dentre as opções existentes, é possível escolher entre maria fumaça e trens mais modernos, como litorinas. Para completar a variedade de trens no Brasil, a Serra Verde Express, atual concessionária dos trens turísticos na ferrovia Paranaguá-Curitiba, inaugurou o mais novo passeio ferroviário do País: o Trem Republicano, que traz um trajeto repleto de imersão histórica sobre a Proclamação da República.

Iniciado há 15 anos, o projeto turístico segue uma rota de 7,6 quilômetros entre Salto e Itu, no interior de São Paulo, fazendo alusão à Convenção de Itu – primeira convenção republicana do Brasil, datada de 1873. O trajeto, que dura aproximadamente uma hora, já está sendo operado regularmente e, de acordo com o diretor presidente da Serra Verde Express, Adonai Aires de Arruda, é uma das grandes apostas para quem busca um passeio de trem com conhecimento e lazer.

“O Trem Republicano vem com o propósito de trazer um turismo com história, conhecimento e uma experiência que tenta levar o passageiro em uma viagem no tempo. Além disso, acreditamos que ele vem para auxiliar na retomada econômica dos arredores. No entorno de 60 quilômetros, há uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, o que nos faz acreditar não só no potencial turístico, mas também na valorização histórica e na pujança econômica da região”, aponta.

As Estações Ferroviária de Salto e Itu foram revitalizadas e estão prontas para receber os turistas. Além disso, o trem tem capacidade para transportar até 140 passageiros, mas irá operar com 50% da capacidade para atender aos protocolos de segurança diante da pandemia. Os vagões também contam com um processo de desinfecção diário por névoas, o que garante eficiência completa por até 72 horas.

Vagões

Com um projeto arrojado, moderno e aconchegante, a concepção dos vagões é assinada pela arquiteta Lucille Amaral. O carro Anselmo Duarte é um vagão boutique, que homenageia um dos artistas mais importantes da história do país. Natural de Salto, Anselmo Duarte foi laureado com a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes pelo filme O Pagador de Promessas. Além de ser sofisticado, o vagão é pet friendly, com adaptações para que animais de estimação possam aproveitar a atração turística junto de seus tutores.

Outro carro da composição homenageia Olímpia Fonseca de Almeida Prado, esposa de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, republicano envolvido nos movimentos da época. Ambos eram donos do sobrado onde se realizou a Convenção de Itu, em 18 de abril de 1879. O vagão tem acessibilidade, ideal para pessoas com necessidades especiais desfrutarem do passeio.

Já o carro Prudente de Moraes é o vagão convencional, mais econômico, que homenageia o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da Proclamação da República. Prudente de Moraes foi advogado, governante do estado de São Paulo, senador e presidente da Assembléia Nacional Constituinte de 1891.

O passeio conta com serviços de bordo e guias treinados para contar a história e as curiosidades do Trem Republicano, da Convenção Republicana e Proclamação da República. Os ingressos podem ser adquiridos nas estações ferroviárias de ambas as cidades, no site www.tremrepublicano.com.br e nas agências de viagem parceiras.

Além de responder pelo novo serviço no interior de São Paulo, a Serra Verde Express opera o passeio ferroviário entre Curitiba e Morretes, que percorre a maior porção contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil. Mais de três milhões de passageiros foram transportados durante os 22 anos de operação nessa rota, o que rendeu à empresa premiações nacionais e internacionais, além da nomeação pelo jornal The Guardian como um dos 10 passeios de trem mais espetaculares do mundo.