Turismo da Suíça promove Drive-in

O evento exclusivo para convidados promove o filme “Heidi”, uma aventura para toda a família, baseado na obra infanto-juvenil da escritora suíça Johanna Spyri e gravado na região dos Grisões, nos Alpes Suíços.

Com as mensagens “Dream now. Travel later.” e “I need Switzerland”, o Turismo da Suíça traz um pedacinho do país para São Paulo na noite de 7 de outubro, na Arena Estaiada. Com um filme cheio de deslumbrantes paisagens e com direito a pipoca, bebida e chocolate suíço, a noite será uma verdadeira viagem ao país dos alpes, dos lagos cristalinos, das vilas e cidades que encantam qualquer visitante.

Os parceiros oficiais SWISS e Swiss Deluxe Hotels sortearão 2 viagens em família que incluem passagens em SWISS Business e hospedagem na rede de hotéis, que deverão ser utilizados até dezembro de 2021, baseando-se em diversas medidas de higiene e segurança adotadas pelo país considerado um dos cinco mais seguros para se viajar no cenário atual pelo Deep Knowledge Group.

