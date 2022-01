Turismo da beleza: Estrangeiros aproveitam real barato

Brasil, janeiro de 2022: Fatores como segurança hospitalar, fama internacional e custo reduzido tem atraído cada vez mais os estrangeiros a virem ao Brasil exclusivamente para realizar cirurgias e outros procedimentos estéticos. Segundo o Ministério do Turismo, os eventos de estética vêm impulsionando as viagens de negócios no país, tornando- se líder no setor de turismo estético e tendo a cidade do Rio de Janeiro como principal destino brasileiro.

De acordo com a Patients Beyond Borders, o tamanho do mercado atual gira entre US$ 65 e 87,5 bilhões. São cerca de 24 milhões de pacientes, que gastam uma média de US$ 3.410 por visita, incluindo custos médicos, serviços locais, transporte, internação, acomodação e tratamentos estéticos

Já para 2022, o Ministério do Turismo, além de focar no turista brasileiro, que enfrenta a dificuldade da alta cotação das moedas estrangeiras para viajar para o exterior, pretende promover o Rio de Janeiro no exterior, estado que promete serviços plásticos e estéticos de alta qualidade a preços acessíveis, atraindo cada vez mais pacientes viajantes internacionais para cuidar da saúde e bem-estar.

Mediante esse cenário, quem está surfando nessa onda da capital carioca são os empreendedores. O Rio de Janeiro está entre as 30 melhores cidades do Brasil para se abrir uma franquia, informa um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Analisando os dados favoráveis, os amigos Yuri Bastos, Anderson Braga, Leonardo de Siqueira, e Joemar Narciso resolveram abrir uma franquia da rede de estética Ad Clinic em Copacabana. A empresa é uma das franchisings mais bem-sucedidas dos últimos anos.

A clínica, que hoje conta com mais de 100 procedimentos estéticos, tem um ranking com os tratamentos mais procurados: Depilação a Led, Aplicação de Enzimas para emagrecimento, Lipos sem cortes, Botox, Preenchimento e Harmonização Facial, sempre proporcionando o que há de melhor nos tratamentos corporais e faciais, com segurança, autocuidado e saúde para seus clientes.

Joe, Leonardo e Yuri já investiram antes na franquia e na sociedade, com a parceria tendo início na unidade da Ad Clinic Downtown, na Barra da Tijuca, também no Rio. Agora, o mais novo integrante, Anderson Braga, vendo os o sucesso e a competência dos amigos, decidiu embarcar nos negócios.

“Sei o quão importante é empreender e é isso que eu estou fazendo. Tenho certeza de que fiz uma boa escolha, afinal os dados são promissores, a franquia tem resultados incríveis, acompanhei de perto o processo com meus amigos. Tenho a intenção de proporcionar mais que um procedimento estético para os cariocas, mas sim uma experiência de bem-estar completo”, comenta Anderson.

Ainda de acordo com a ABF, o Brasil é o quarto maior mercado de estética e beleza, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Ainda segundo a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, (ABIHPEC) o setor cresceu cerca de 567%, envolvendo mais de 480 mil profissionais. No ramo de franquias, na área da Saúde, Beleza e Bem-estar, faturou-se aproximadamente R$34,2 bilhões.

Para o CEO da franquia, Rodrigo Nunes, que transformou R$ 5 mil de investimento inicial em franquias com faturamento de R$ 32 milhões e já anunciou 600 operações até 2024, sendo 10 unidades internacionais, afirma que agora é o melhor momento de investir . “Em tempos de crise, é onde se vê os melhores resultados, nessa hora o empreendedorismo cria asas”. Afirma

O mais surpreendente de tudo é que a rede de estética iniciou com um investimento do casal no valor de R$ 5 mil em panfletos para divulgar a primeira loja. Enquanto Aline Medici, sócia e namorada, realizava os procedimentos estéticos, Rodrigo panfletava nas ruas para atrair mais clientes.

Sobre a rede de estética Ad Clinic:

São mais de 102 unidades em diversas localidades. Em termos de cifras, a marca vale R$100 milhões.

Entre os tratamentos estéticos mais procurados estão as massagens relaxantes, como a de pedras quentes, que alivia as tensões, combate a hiperatividade e traz sensação de prazer pelo calor. Os serviços que apresentam maior demanda em todas as lojas são: harmonização facial, Botox, preenchimento, depilação a laser e tratamentos corporais como lipoaspiração sem cortes, massagens e muito mais. Destaque ainda para o programa de emagrecimento com método exclusivo. Através dele é possível eliminar 15 quilos em apenas 60 dias.

Serviço

AD CLINIC COPACABANA

Local: Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1155 – Copacabana, Rio de Janeiro

Tratamentos Faciais e Corporais Exclusivos