Tucanos visitam Uvisa para entender vacinação

Os vereadores tucanos Thiago Brochi e Lucas Leoncine visitaram nesta quinta-feira (8) a Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) de Americana para obter informações detalhadas sobre o processo de imunização da população contra a Covid-19. Os parlamentares foram recebidos pelo diretor da Uvisa, Antonio Donizete Borges, e pela coordenadora Carla Brito. Durante a visita, Brochi e Leoncine ouviram detalhes de como tem sido realizado o processo de vacinação na cidade e confirmaram a informação de que todos os imunizantes recebidos têm sido aplicados na população, sem sobras ou reservas, seguindo os critérios estabelecidos primeiramente por idade e, agora, com a inclusão dos profissionais da segurança e educação.

Segundo dados da prefeitura, Americana iniciou a semana com 27.777 pessoas vacinadas com a primeira dose e 10.149 com a segunda. A secretaria municipal de Saúde abriu um novo agendamento para a imunização de pessoas com 68 anos ou mais (primeira dose) e 75 anos ou mais e profissionais de saúde (segunda dose) e deverá iniciar a vacinação para pessoas com 67 anos ou menos nos próximos dias, seguindo o cronograma anunciado pelo governo do estado.

“Essa visita foi importante para a gente entender como está funcionando o sistema de vacinação e quantas doses têm vindo para o município, pois a população pergunta muito sobre isso. Viemos aqui para entender toda a dimensão deste trabalho”, destacou Leoncine. “Viemos fiscalizar e acompanhar os trabalhos realizados pela Vigilância Sanitária. Durante a visita, tivemos uma excelente notícia, pois acabaram de chegar mais seis mil doses de vacina para serem aplicadas na população de Americana”, comemorou Brochi.