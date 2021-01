Tucanos acusam Dr Nivaldo e Leitinho de perseguição a médico

Depois de acusar perseguição política ao ser demitido da prefeitura de Nova Odessa no segundo mandato de Bill Vieira de Souza/PSDB, o atual secretário de Saúde da cidade, Dr Nivaldo/Republicanos agora é acusado de fazer o que condenava e demitir sumariamente o médico Victor Heitor. O prefeito Leitinho Schooder/PSD também acusou por várias vezes o governo Bill de perseguir seu trabalho.

O ex-assessor do prefeito Arthur Trevisoni escreveu que “conhecido pelo atendimento humanizado e pelo carinho com o qual trata seus pacientes, a demissão do médico Victor Heitor – determinada pelo secretário de Saúde, Nivaldo Luiz Rodrigues – pegou muito mal e causou revolta nos milhares de usuários do Hospital Municipal de Nova Odessa nesta semana”.

Comenta-se nos bastidores que Nivaldo – que também é médico – não queria Dr.Victor fazendo “sombra” na pasta.

Dr. Victor já foi contratado para ser Diretor Médico na Prefeitura de Rafard.