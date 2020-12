Pablo Ruan, presidente municipal da juventude do PSDB em Nova Odessa, esteve em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em agenda com o subsecretário de juventude do governo de Estado. O tucaninho foi apoiador do recém-eleito vereador Wagner Morais e tem se mostrado bastante ativo na política local.

No ano passado, ele surgiu no movimento estudantil, mas não no modelo tradicional. Ele lutou por horários de ônibus e contou com o apoio da diretora da escola.