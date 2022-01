Tubarão. Ataque em Noronha e aparição na beira da praia no Rio

Uma menina de 8 anos foi atacada por um tubarão no arquipélago de Fernando de Noronha. O ataque aconteceu na Praia do Sueste e a criança foi levada às pressas na caçamba de um carro para o Hospital São Lucas, de onde será transferida para Recife de avião. De acordo com a administração da ilha, a criança deu entrada no hospital em estado grave.

A Praia do Suste é administrada pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio) e foi fechada sem previsão de abertura. Segundo informações preliminares, a menina precisou ter a perna amputada. De acordo com a SES-PE, a UTI aérea foi acionada para transportar a menina até Recife.

De acordo com o site de notícias UOL, o ICMBio informou que a praia ficará fechada por tempo indeterminado para “evitar tumulto”. “A reabertura do atrativo vai depender de uma análise institucional baseada em uma melhor compreensão dos fatos que levaram ao acidente”, diz a nota enviada pelo ICMBio.

Um tubarão foi visto por banhistas enquanto nadava próximo à arrebentação das praias de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com relatos, o animal media mais de dois metros e pôde ser visto nas praias de Itaúna e da Vila. Imagens feitas em Itaúna mostram o animal nadando a poucos metros de turistas.

Nas redes sociais, pessoas que estavam em Itaúna dizem que o tubarão se aproximou da praia depois que pescadores relataram a presença de um cardume de peixes na região.

Bombeiros da região isolaram a faixa de areia após a presença do animal.