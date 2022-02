TSE julga fusão DEM PSL esta terça

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar na próxima terça-feira (8) a fusão DEM-PSL que formará o novo partido União Brasil. A partir das 19h, os ministros vão decidir pela homologação ou não da nova legenda. O relator do processo na Corte é o ministro Edson Fachin.

O pedido não apresentou nenhuma pendência, não houve impugnação e o Ministério Público Eleitoral já deu parecer integralmente favorável ao partido, mas ainda é necessário o deferimento do registro do estatuto do novo partido no TSE.

Na região, o novo partido deve ter uma fusão mais tranquila. Nome mais votado do que seria a chapa do União Brasil em Americana, o assessor Levi Rossi disse ao NM que está focado no momento na eleição de 2022 e nos candidatos a deputado da igreja- Pastor Oseias de Madureira que é de Sumaré para estadual e Cezinha de Madureira para federal.