TSE faz acordo com redes pra combater fakenews

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinou nesta terça-feira, 15, o acordo com oito plataformas digitais com o objetivo de combater a desinformação sobre o processo eleitoral de 2022. Sem o Telegram, a parceria foi feita com o Facebook, Instagram, Google, Kwai, Tik Tok, Twitter, WhatsApp e Youtube. O evento de assinatura dos acordos foi virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. Desde o ano passado, o TSE tenta contato com o Telegram para discutir possíveis meios de cooperação entre o aplicativo e a Corte, mas sem sucesso. No mês passado, o órgão considerou a possibilidade de banir a plataforma através do Congresso após ter solicitado uma reunião com a empresa e não ter obtido resposta.

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que o aplicativo está presente em 53% de todos os smarthphones ativos no país, porém ressaltou que é por meio dele “que muitas teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral estão sendo disseminadas sem qualquer controle”. Segundo o órgão “nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais”.