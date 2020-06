Trump. Tiktokers ‘ferram’ 1o ato de campanha

(Reuters) – Usuários do aplicativo TikTok- os tiktokers- reivindicaram crédito por inflar as expectativas de público na arena que ficou longe de estar lotada no primeiro ato de campanha do presidente norte-americano, Donald Trump, em meses, realizado em Tulsa no sábado.

Usuários de redes sociais em plataformas como o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos afirmaram que completaram o registro grátis para o comício sem a intenção de realmente ir. O jornal New York Times relatou que fãs de música popular coreana encorajaram as pessoas a fazer o mesmo.

Antes do evento, o gerente de campanha de Trump, Brad Parsacle, afirmou que houve mais de um milhão de inscrições para comparecer. No entanto, a BOK Center Arena, com capacidade para 19.000 pessoas, teve vários assentos vazios na noite de sábado, e Trump e o vice-presidente Mike Pence cancelaram discursos para o “excedente” esperado no lado de fora do local.

Um porta-voz do Departamento de Bombeiros de Tulsa disse à Reuters que a contagem do público ficou em 6.200 pessoas.

A campanha de Trump via o comício como uma maneira de revigorar sua base e demonstrar apoio, em um momento no qual as pesquisas de opinião o mostram atrás do rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden.

Oklahoma relatou um crescimento de casos de novo coronavírus nos últimos dias, e o departamento sanitário do Estado alertou os que pretendiam comparecer ao evento que eles corriam risco maior de pegar o vírus.

A campanha de Trump disse que a entrada era por “ordem de chegada” e que ninguém recebeu um ingresso de verdade.

“Os esquerdistas sempre se iludem que estão sendo espertos. O registro ao comício significa apenas que você confirmou presença com um número de celular”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Tim Murtaugh, em um comunicado. “Mas nós os agradecemos pelas informações de contato.”

Parscale disse em um comunicado que retira números falsos de telefone e que o fizeram com “dezenas de milhares” no evento de Tulsa, ao calcular a potencial presença.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez respondeu com escárnio uma publicação no Twitter de Parscale que culpou a imprensa por desencorajar o público e citou o comportamento ruim de manifestantes no lado de fora.

“Na verdade, vocês foram simplesmente DERRUBADOS por adolescentes no TikTok que inundaram a campanha de Trump com reservas falsas de ingressos e os enganaram a acreditar que um milhão de pessoas queria seu discurso supremacista branco o suficiente para encher uma arena durante a pandemia”, escreveu, no sábado. “Aliados do Kpop, nós vemos e agradecemos sua contribuição na luta por Justiça também”, acrescentou.

A CNN informou na terça-feira que um vídeo publicado por Mary Jo Laupp, com o jogo da velha #TikTokGrandma, estava ajudando a liderar o movimento. O vídeo agora tem mais de 700.000 curtidas.

Fãs de K-pop tem atuado em torno do movimento Black Lives Matter (Vidas negras importam) nas redes sociais nas últimas semanas, sequestrando hashtags que se opõem ao movimento e inundando o aplicativo do departamento de polícia de Dallas que pedia evidências de atividades ilegais durante os protestos.

Na noite de sábado, houve alguma competição de gritos e tumultos no lado de fora do evento entre cerca de 30 manifestantes do Black Lives Matter e alguns apoiadores de Trump esperando para entrar.

Um repórter da Reuters disse que, embora a polícia tenha temporariamente fechado o acesso aos portões depois que os manifestantes chegaram ao perímetro do comício, tropas estaduais ajudaram a desobstruir a área, e os portões foram reabertos por volta de três horas antes de o comício começar.