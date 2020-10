Trump e Melania testam positivo para Covid-19

O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o novo coronavírus. Trump confirmou a informação na madrugada desta sexta-feira (2), em uma postagem no Twitter.

Em 14 de junho, Donald Trump completou 74 anos. Joe Biden, seu adversário nas eleições, que esteve frente a frente com ele no debate presidencial da terça-feira, completa 78 anos em 20 de novembro.

“Esta noite, @FLOTUS [Melania Trump] e eu testamos positivo para COVID-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso JUNTOS!”, escreveu.

Horas antes, Trump já havia anunciado que ele a primeira-dama entrariam em quaretena enquanto aguardavam resultados de testes para o vírus que causa a Covid-19. A medida veio após a confirmação de que Hope Hicks, assessora próxima do presidente tinha testado positivo.

“Hope Hicks, que tem trabalhado tanto sem fazer uma pequena pausa, acaba de testar positivo para Covid-19. Terrível! A primeira-dama e eu estamos aguardando os resultados do nosso teste. Nesse ínterim, começaremos nosso processo de quarentena!” Trump tuitou na quinta à noite.

Assessora esteve no debate presidencial

Hicks viajou com o presidente várias vezes recentemente, incluindo para o debate presidencial em Cleveland na terça-feira, e foi visto embarcando no Marine One, junto com vários outros assessores mais próximos do presidente – Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna – nenhum dos quais usava máscaras, na quarta-feira, quando Trump se dirigia para um comício de campanha em Minnesota.

“Ela testou positivo, acabei de ouvir sobre isso. Ela testou positivo. Ela trabalha muito. Muitas máscaras, ela usa muito máscaras, mas deu positivo. Então, acabei de fazer um teste. Vou ver – você sabe, porque passamos muito tempo – e a primeira-dama acabou de fazer um teste também. Então, se colocamos em quarentena ou se temos, eu não sei”, disse Trump durante uma aparição por telefone no “Hannity” da Fox News.

Médico diz que Trump deve manter funções de casa

Em um memorando emitido para repórteres durante a madrugada desta sexta-feira (2), o médico de Trump, o comandante da Marinha Dr. Sean Conley, escreveu que recebeu a confirmação dos testes positivos na noite de quinta-feira.

“O presidente e a primeira-dama estão bem neste momento e planejam permanecer em casa, na Casa Branca, durante a convalescença”, escreveu Conley.

“A equipe médica da Casa Branca e eu manteremos vigilância vigilante e agradeço o apoio fornecido por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas de nosso país”, escreveu Conley, sem detalhar que tipo de assistência estava sendo prestada à Casa Branca.

“Fique tranquilo, espero que o presidente continue realizando suas funções sem interrupções durante a recuperação, e vou mantê-los atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros”, escreveu o médico.

Com informações CNN Brasil