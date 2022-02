A importância de trocar o travesseiro para um bom sono

Dormir bem é essencial para a saúde, isso é um fato. O sono possui uma importante função neurológica e na manutenção do organismo. Uma boa noite de sono causa uma renovação do corpo e da mente, mas uma noite ruim nos faz sentir cansaço, provocando falta de concentração e outros males.

Se sentir confortável para dormir envolve uma série de fatores, como a temperatura do ambiente e um colchão agradável. Mas, um fator que poucos dão atenção, e também é tão importante como os citados, é a qualidade e a importância da troca de travesseiros periodicamente.

E já que, segundo a Exame, quase 70% das pessoas considera o travesseiro como parte importante para uma boa noite de sono, é melhor entendermos o porquê disso.

Qual a importância do travesseiro para o sono?

Para atingir o estágio de sono profundo, é muito importante estar completamente confortável, relaxando o corpo de todos os estímulos nervosos, sejam musculares ou não. Para isso, é indispensável dormir em uma posição correta, e isso passa pelo travesseiro.

Segundo o Manual de Sono da Ortobom, o travesseiro serve como apoio para a cabeça na hora de deitar. Dessa forma, evita-se que a coluna cervical e pescoço fiquem flexionados, criando desalinhamento do estado natural.

Por que trocar travesseiro?

A troca é importante não só pelo aspecto do conforto, mas também pela higiene. Durante o tempo de uso, acumula uma infinidade de ácaros no travesseiro, além de fungos e bactérias. Tudo isso se alimentando das secreções eliminadas do corpo, como saliva, coriza e pele morta. Isso sem contar a poeira e sujeira da casa.

Com dois anos de uso, o travesseiro passa a ser 30% composto por esses microrganismos, independente do produto ser lavado. Isso acaba tornando-o um perigo para pessoas que possuem alergias respiratórias.

Pense também que é onde colocamos o rosto para dormir, o que é péssimo para a nossa higiene.

De quanto em quanto tempo se deve trocar de travesseiro?

Os especialistas da Ortobom aconselham que travesseiros bons devem ser trocados em um mínimo de seis meses e máximo de dois anos, para evitar os riscos citados acima. Além disso, a troca de travesseiro é importante para a preservação da coluna e postura, que estão ligadas à altura do produto, que entra em desgaste com o tempo de uso. Assim, evita-se as dores musculares.

Como saber qual é a hora para trocar de travesseiro?

Já desconfia de que é hora de trocar os travesseiros? Veja quatro sinais abaixo para ter certeza.

Verifique manchas amareladas

É o primeiro e mais evidente sinal de que chegou a hora de um travesseiro novo. Sempre verifique se há manchas amareladas na hora de trocar a fronha.

Desconforto durante o sono

Se você reparar que começou a sentir alguns desconfortos como dores nas regiões da cabeça, costas e pescoço, e aumento da rinite alérgica, isso pode indicar que é hora de um travesseiro novo.

Atenção ao formato do travesseiro

Nossa cabeça e corpo pesam e, com o passar do tempo, isso altera o formato do travesseiro. Como dito acima, isso pode provocar dores no seu pescoço e cervical, devido à posição ruim.

Se você e sua família dormem de lado, apoiando a cabeça com a mão por cima, ou mesmo por baixo do travesseiro, para se sentir mais confortável, isso pode indicar que o formato do produto já expirou e precisa ser trocado.

Fique atento ao tamanho do travesseiro

Gosta de dobrar o travesseiro para dormir? Dependendo do material, alguns ficam até mais confortáveis com o hábito. Mas, se ele não voltar ao tamanho normal, é hora de adquirir um novo.

Como conservar o travesseiro por mais tempo

A durabilidade do travesseiro está ligada ao seu material. Por exemplo, o travesseiro de poliéster pode durar até um ano, enquanto o de látex pode chegar até três.

Mas abaixo estão algumas dicas para conservar a qualidade do produto para, assim, aumentar seu tempo de uso, tendo um melhor desempenho para o sono e a saúde.

Lave o travesseiro a cada seis meses. Mas certifique-se de que o material é lavável, e tenha certeza de que há um lugar que irá garantir sua secagem completa. De preferência, use uma lavanderia;

Coloque o travesseiro para arejar todos os dias. Evite colocá-los em contato direto ao sol e sempre protegido com a fronha;

Evite deixar os travesseiros sob a cama ou dentro de armários;

Nunca exponha o travesseiro ao sol, pois o aumento da temperatura interna do produto causa um aumento de fungos, ácaros e bactérias, o que diminui seu tempo de vida útil.

Agora coloque a cabeça no travesseiro e cuide da saúde do seu sono.