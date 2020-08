Triumph cria projeto “Women For The Ride”

A Triumph está lançando uma iniciativa inédita no Brasil para se aproximar do público feminino, incluindo motociclistas, garupas e apaixonadas por motos. A ideia nasceu a partir de conversas informais entre as colaboradoras da empresa, que identificaram um crescimento acelerado de mulheres interessadas no motociclismo. Com o empoderamento feminino em mente, elas propuseram um projeto dedicado ao universo feminino e tocado exclusivamente pelas colaboradoras da montadora. A Triumph aceitou o desafio e a ideia virou um projeto ambicioso e pioneiro, denominado “Women For The Ride”, definido pelas colaboradoras.

De fato, os números mostram um avanço incrível na quantidade de mulheres motociclistas no País. Segundo dados oficiais do Denatran, o número de mulheres portadoras de CNH da categoria A (para motociclistas) subiu de 4 milhões em 2011 para mais de 7,5 milhões em 2019, o que representa uma elevação de 89%. Além dessas milhões de motociclistas femininas, há muitas mulheres que são garupas e também são apaixonadas pelo mundo das duas rodas – elas também integram o público-alvo da Triumph com essa ação.

“O empoderamento feminino é uma pauta crescente e necessária em vários segmentos. Com o motociclismo não seria diferente. Somos milhões de mulheres motociclistas no Brasil e, aqui na Triumph, percebemos a necessidade de falar diretamente com elas. Foi, então, criado um Comitê Feminino dentro da empresa para dar força e reunir diferentes experiências vividas no motociclismo”, afirma a motociclista Luana Michelucci, que trabalha no Marketing da Triumph e integra o Comitê Feminino recém-criado.

O Comitê Feminino definiu três pilares fundamentais para o sucesso do projeto: “Produto”, “Social” e “Experiências e Treinamentos”. A partir dessa base, e após consultas a outras fontes femininas, começaram a ser desenhadas as primeiras iniciativas direcionadas ao público feminino e também foi definido o lema principal do projeto: ”Despidos de matéria somos todos iguais”, que faz alusão à personagem Catrina, com origem na cultura mexicana, que é representada pelo esqueleto de uma mulher.

A partir daí, o Comitê Feminino ganhou mais uma integrante: Evelyn Lima, responsável pelo marketing do Triumph Riding Experience (TRX), o braço de experiências da marca Triumph no Brasil. “O projeto veio de encontro a uma necessidade que tínhamos identificado aqui dentro do TRX e que já tínhamos recebido como solicitação. As mulheres buscavam uma oportunidade de se divertirem com a motocicleta junto de um público basicamente feminino”, diz ela. Por isso, dentro do pilar “Experiências e Treinamentos”, o projeto “Women for the Ride”, em conjunto com o TRX, está programando passeios e cursos exclusivos para o universo feminino.

“Para outubro, já temos programadas turmas exclusivas para mulheres dos cursos de pilotagem “On-Road 1” e “On-Road 2”, complementa Evelyn. As inscrições serão abertas nos próximos dias. O programa desses cursos atende todos os níveis de conhecimento de pilotagem e tem por objetivo dar segurança às motociclistas para utilizarem suas motos com segurança no dia a dia. Além disso, também serão realizados treinamentos especiais (cursos e workshops) com motocicletas Triumph com a participação de mecânicas mulheres.

No pilar “Produto”, o time feminino sugeriu a criação de uma moto personalizada para marcar a criação do programa. Assim, foi escolhido o artista Samuel Lenzi (especialista em “lettering”), que já desenvolveu trabalhos para a Triumph, para personalizar a clássica Street Twin, campeã de venda do seu segmento, que é perfeita para o dia a dia na cidade e também para momentos de lazer e viagens. Foi criada a seguinte promoção: as mulheres que comprarem uma Street Twin em agosto e setembro vão ganhar a customização da moto com o logo “Women For The Ride” – a personalização será feita com adesivo para facilitar uma futura venda da moto.

O time do Comitê Feminino também ganhou um “uniforme”, que inclui camiseta, jaqueta de pilotagem Andorra e botton, todos com o logo “Women For The Ride”. “Um dos próximos passos será engajar e envolver as representantes da marca em nossas Concessionárias, para criar um fluxo de comunicação de mulher para mulher, da equipe Triumph para as motociclistas. Há um grande número de mulheres ansiosas por fazer parte do projeto, elas estão cheias de idéias”, aponta Sara Sobral, que trabalha no departamento de Pós-Vendas da empresa e é outra integrante do Comitê Feminino.

Para reforçar esta estratégia, a Triumph trouxe a jornalista especializada e influenciadora digital Karina Simões para ser Embaixadora da empresa no Brasil. É a primeira mulher a ocupar essa posição na Triumph no País e um dos seus desafios será contribuir para aproximar a marca das mulheres motociclistas. Como Embaixadora da Triumph, Karina estará presente em momentos especiais, como lançamentos, testes, passeios de motos e eventos especialmente criados para o público feminino. Como parte do projeto, a Triumph pretende nomear mais duas “Triumph Official Riders”, uma para a linha Adventure e outra para o segmento de Clássicas. Alguns nomes já estão sendo pesquisados. Além disso, em uma próxima etapa, a Triumph espera nomear as chamadas “Triumph Official Riders Regionais”, motociclistas que tenham o interesse de fazer parte do projeto e desenvolver as atividades regionais para o universo feminino.

“É um projeto grande, com muitas possibilidades. É uma iniciativa de inclusão, de empoderamento feminino e união. Não queremos nenhum tipo de separação entre grupos de motociclistas mulheres. O projeto está sendo feito para unir as mulheres motociclistas de todas as regiões e encorajar mulheres que queiram tirar CHN, tenham vontade de pilotar e também que desejem aperfeiçoar sua técnica”, conta Sara.

O pilar “Social” é outro ponto de destaque, que buscará engajar as motociclistas em ações sociais. Uma delas, em andamento, será a doação de produtos de higiene pessoal para a população de rua do centro de São Paulo, em setembro – iniciativa em parceria com o chef Henrique Fogaça, Embaixador da Triumph, que vem distribuindo marmitas para este público durante a pandemia.

NOVAS INFORMAÇÕES PELAS REDES SOCIAIS DA TRIUMPH

Em suas páginas no Instagram (@triumphbr) e no Facebook (www.facebook.com/TriumphMotorcyclesBrasil) a Triumph publicará todas as novidades relacionadas ao projeto “Women For The Ride”, incluindo como participar, agenda de cursos, passeios e outros eventos, promoções e também como adquirir a jaqueta Andorra, a camiseta e o botton personalizados com o logo “Women For The Ride” e a motocicleta com personalização, que serão vendidos durante um tempo limitado. É importante que todas as mulheres fiquem ligadas na #WomenForTheRide.

SOBRE A TRIUMPH

A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 18 Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster. Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400 unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo, a Triumph possui mais de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.